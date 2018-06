Incrementa Campismo Popular ventas para el verano

Más de 16 mil capacidades para las siete instalaciones del Campismo Popular con que cuenta Villa Clara, ha comercializado hasta la fecha la Agencia de Ventas de la Empresa Cubamar.

La cifra representa el 92 por ciento de las ofertas destinadas en esa provincia a los vacacionistas para los meses de julio y agosto, y continúan las ventas en las oficinas habilitadas con este fin en la capital villaclareña y los municipios.

Con vistas a la temporada alta de Campismo Popular en Villa Clara, con fecha de apertura el próximo 30 de junio en la base Minerva en Santa Clara, prosigue el remozamiento de las instalaciones afectadas por las lluvias asociadas a la tormenta subtropical Alberto.

También para ofrecer un mejor servicio a los campistas se reaniman ranchones, instalaciones gastronómicas, salas de juegos y otros espacios para el sano esparcimiento.



