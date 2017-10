Incorporan nueva práctica sindical

La sostenida diversificación y crecimiento de las formas de gestión no estatal, que ya alcanza más del 29 por ciento de la población económicamente activa del país, ha impuesto la necesidad de incorporar una práctica sindical nueva.

Así expresa el informe valorativo presentado por el Secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba al Pleno 103 del Consejo Nacional de la CTC sobre el cumplimiento de los objetivos aprobados en el XX Congreso Obrero.

Agrega la información que se ha incorporado a la vida cotidiana del movimieto sindical métodos y estilos más creativos que permiten elevar el reconocimiento a la capacidad organizativa, de representanción y la convocatoria de la organización.

La CTC señala que persisten no pocas insuficiencias en las nuevas formas de atención a los secciones y afiliados, estatales y no estatales que deben eliminarse.

