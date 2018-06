Incorpora Havana Club a su portafolio comercial los vinos de Campo Viejo

Varadero, Cuba. – La Compañía Havana Club Internacional, participa en el X Festival Internacional Varadero Gourmet, donde anunció que completará su portafolio de ofertas para el mercado cubano con los vinos Tempranillo y Cava, de la marca española Campo Viejo en su aniversario 25.

Liliam Migues Pérez, del departamento de promoción de Havana Club, explicó que esos vinos se adaptan al contexto y clima cubanos, con notas frescas florales y profundo aroma varietal, perfectos para maridar con los habanos.

La especialista dijo que en la nueva edición del Festival Varadero Gourmet exponen también productos estratégicos de su portafolio comercial y evidencian la capacidad de ofrecer una bebida especial para cada ocasión.

Durante el programa del evento la Compañía convocó para este jueves el concurso de tapas para maridar con el ron Havana Club Siete Años, su producto líder, el whisky escocés Chivás Regal Extra y el champagne Mumm.

