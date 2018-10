Inaugurarán próximamente en Santiago de Cuba hotel El Cobre

La delegada del Ministerio de Turismo -MINTUR- en Santiago de Cuba, Marisol Rodríguez, informó que el hotel El Cobre será inaugurado próximamente en el poblado del territorio de igual nombre, con 18 habitaciones en una primera etapa.

Puntualizó que la instalación, con categoría de cuatro estrellas y ubicada a 500 metros del Santuario de Nuestra Señora de la Virgen de la Caridad, contará con restaurante, cafetería y lobby bar, además de servicios de caja de seguridad, minibar y parqueo.

De acuerdo con las autoridades de la zona, El Cobre será ideal para el turismo cultural, social y de naturaleza, en un ambiente hospitalario y un entorno natural.

La delegada del MINTUR en Santiago de Cuba adelantó que la segunda etapa de la inversión está prevista para febrero del próximo año, y contempla la ejecución de una piscina y otras áreas extrahoteleras.

