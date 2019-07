Inauguran obras en saludo al 26 de Julio

Sancti Spíritus, Cuba. – Instalaciones de beneficio social y económico se inauguraron en Sancti Spíritus, en saludo al aniversario 66 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

En la ciudad de Sancti Spíritus, se abrió la casa del sándwich, en un céntrico local totalmente remozado, y se concluyeron trabajos de reparación del hogar de ancianos municipal.

Los trinitarios, por su parte, disfrutan de una nueva Pizzería, que pone a disposición de los clientes diversos platos de la cocina italiana, y en ese municipio se concluyó además la reparación capital de la Hacienda Guachinango, atracción turística en el Valle de los Ingenios.

En saludo al aniversario 66 de la efeméride del Moncada, en todos los municipios espirituanos se realizan esfuerzos para concluir obras y se desarrolla el programa del verano con opciones para todos los grupos etarios.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.