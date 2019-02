Hotel Rueda propuesto a Premio de Restauración

Ciego de Ávila, Cuba. – El recién reinaugurado Hotel Rueda, de Ciego de Ávila, está nominado este año al Premio Nacional de Restauración por constituir una de la construcciones emblemáticas de la arquitectura.

La propuesta de la Oficina de Monumentos y Sitios Históricos del Centro Provincial de Patrimonio al Consejo Nacional está avalada por ser una de la construcciones emblemáticas de la arquitectura, señala el investigador José Martín Suárez.

De estilo ecléctico e importantes valores arquitectónicos y ambientales, la instalación de tres Tniveles fue inaugurada el pasado mes de octubre por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien elogió las acciones de recuperación.

Desde su fundación el hotel Rueda ha mantenido la fachada y los elementos esenciales del interior y su labor de restauración fue minuciosa, lo que favorece su candidatura al Premio Nacional de Conservación.

