Hotel Packard, una nueva joya para La Habana (+Fotos)

Preferida por turistas que arriban lo mismo por aire que por mar, La Habana contará a partir del venidero diez de septiembre con una nueva joya de la hostelería, el Packard, segundo hotel de lujo con categoría cinco estrellas plus de la capital.

Propiedad del Grupo Gaviota y que operará la cadena española Iberostar, el rescatado inmueble dispondrá de 321 cuartos en una ubicación de privilegio: el Paseo del Prado.

José Daniel Alonso, director de Desarrollo del Ministerio de Turismo, explicó que su reapertura forma parte de los esfuerzos del país por ampliar la oferta hotelera citadina, ahora con siete importantes inversiones.

Alonso anunció entonces la inminente reaparición en el panorama local de la industria sin chimeneas del “Packard” y también mencionó al hospedaje Prado y Malecón, cuya terminación se prevé para el 2019.

