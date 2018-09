El hotel Iberostar Grand Packard inició operaciones en la Habana

Un singular edificio concita en estos días el interés de los curiosos, allí donde nace el Paseo del Prado en la embocadura de la bahía de La Habana.

En el mismo sitio donde hasta hace muy pocos años se preservaban los restos de la fachada del antiguo hotel Packard, se alza un inmueble que Iberostar ha calificado de máxima expresión de exclusividad de la cadena hotelera española en Cuba.

Ubicado dentro del segmento de hoteles urbanos bajo la categoría de lujo Grand, el Iberostar Grand Packard constituye la promesa de una experiencia única en La Habana.

La instalación dispone de 321 habitaciones, y servicios de spa y gimnasio y restaurantes como el Gourmet Biscuit, con su cava y show cooking, y el buffet Clipper, un bar español de tapas, el piano bar Salón Goya, y el snack bar.

