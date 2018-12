Homenaje a fiscales cienfuegueros

Los profesionales de la Fiscalía en Cienfuegos celebraron el aniversario 45 de fundada la institución con resultados en el quehacer y la responsabilidad de impartir justicia en lo político y jurídico del Estado y la sociedad.

Kirenia Viscay de la Cruz, vice fiscal provincial, expresó que arriban a la fecha con logros y una elevada fuerza joven predominantemente femenina, lo cual requiere de mucho esfuerzo adicional.

Añadió que este año ha sido de desafíos para el colectivo, entre los cuales figura el enfrentamiento a la corrupción, el perfeccionamiento en el servicio a la población y en la rapidez en resolver los problemas de la ciudadanía.

Otro de los propósitos ha sido la protección de los derechos de las personas, y en especial a quienes integran los sectores vulnerables, niños, mujeres, ancianos y discapacitados, donde la Fiscalía en Cienfuegos está en varios frentes.

