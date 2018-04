Havana Club incrementa venta de ron en el mundo

La compañía mixta Havana Club International informó que espera vender al cierre de este año en el mundo 4, 5 millones de cajas de ron de 9 litros.

Una entrevista publicada por el semanario de negocios cubano Opciones, señala que tal cifra conforma el sostenido crecimiento anual de las ventas de ese producto de lujo, muy demandado en el mercado nacional y extranjero.

El francés Christian Barré, director general de Havana Club Internacional, explicó que en los primeros días del año se registró en el mercado cubano una situación positiva en las ventas, con crecimiento de doble dígito, a la par del alza del turismo extranjero en el país.

El directivo destacó que también laboran en las exportaciones y aprovechan las tendencias actuales en los principales mercados internacionales de consumidores de rones Premium que son cada vez de mejor calidad.

