Habilitan canales de comunicación para dudas de la población

La Habana, Cuba. – En las Mesas Redondas sobre las decisiones gubernamentales para impulsar la economía, se anunció que serían habilitadas distintas plataformas para aclarar dudas de la población sobre el tema.

En ese sentido, si usted tiene alguna inquietud, sugerencia o denuncia vinculada al Ministerio de Finanzas y Precios, puede hacerla llegar por el teléfono 7 88 66 91 07, o al correo electrónico: comunicacion@mfp.gob.cu

Otros canales de comunicación para indagar sobre las nuevas medidas son la página web del referido ministerio, y sus perfiles institucionales en las redes sociales Facebook y Twitter.

Como afirmó el presidente Miguel Díaz Canel, para lo que más hay que prepararse HOY es para la implementación en cada lugar, y ello conlleva actuar y pensar como país, con el aporte de todos.

