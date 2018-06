Guantanameros comprometidos con el trabajo cederista

Guantánamo, Cuba.- La asamblea provincial de los Comités de Defensa de la Revolución, (CDR), en Guantánamo, efectuada este miércoles, se pronunció por mantener las acciones para el perfeccionamiento del trabajo integral de la masiva organización.

Denny Legrá, miembro del Comité Central del Partido y primer secretario en el territorio, y Carlos Rafael Miranda, integrante del Consejo de Estado y Coordinador Nacional de los CDR, participaron en un encuentro que evaluó los resultados en el proceso orgánico, rumbo al IX Congreso y aprobó las proyecciones de labor para la próxima etapa.

Centraron los debates temas como el vínculo sistemático con los miembros y dirigentes de base, y el sistema de selección y preparación de los cuadros.

También se discutió sobre la atención a la familia y la formación de valores de niños, adolescentes y jóvenes, y las acciones de vigilancia contra el delito, la prostitución y las drogas.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.