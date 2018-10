Gobierno cubano examina dinámica demográfica

La Habana, Cuba. – Alta prioridad otorga el Gobierno de Cuba a las medidas diseñadas para atender la actual dinámica demográfica, la cual muestra una tendencia al decrecimiento y envejecimiento poblacional.

Sobre el tema se realizó un encuentro de trabajo dirigido por el presidente Miguel Díaz-Canel, con vicepresidentes del Consejo de Ministros, titulares y funcionarios de la comisión gubernamental encargada de esos asuntos.

El jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, Marino Murillo, reiteró que el envejecimiento demográfico se debe, sobre todo, a los bajos niveles de fecundidad, incremento de la esperanza de vida y el negativo saldo migratorio.

Dijo que al cierre del pasado año, las provincias de La Habana, Villa Clara y Sancti Spíritus y 55 municipios decrecieron de manera natural, al producirse más muertes que nacimientos, y se estima que esa tendencia se mantenga al concluir el actual.

