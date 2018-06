Forestales celebran su día

Debido a sus resultados productivos, económicos y sociales la provincia de Pinar del Río resultó ganadora de la Emulación Especial por el Día del Trabajador Forestal a celebrase este 21 de junio.

La Empresa Agroforestal La Palma fue el lugar seleccionado para realizar el Acto Nacional por la efeméride, espacio donde se dio lectura a una carta enviada por el Ministro de la Agricultura en funciones Julio Andrés García, en la cual felicitaba a los forestales y los exhortaba a seguir adelante.

En el encuentro se desarrolló la plantación simbólica de 90 árboles de Pino Macho insignia del sector en la provincia, la cual estuvo dedicada también a los natalicios de Ernesto Che Guevara y Antonio Maceo.

Pinar del Río posee el 40 por ciento de la producción de madera de nuestro país, el mayor índice de boscosidad y resalta además por la exportación de carbón y resina de Pino.



