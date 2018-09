De fiesta cederistas pinareños

Reconocido internacionalmente por sus atractivos turísticos, el municipio pinareño de Viñales acogerá el acto de esa provincia, con motivo del Aniversario 58 de los Comités de Defensa de la Revolución-CDR– dijo, Ovidio Miranda Rodríguez.

El coordinador de ese organismo en vueltabajo destacó que la celebración tendrá lugar en horas de la noche en el parque de esa localidad, y al término actuará el cantautor Raúl Torres y su grupo, como regalo a los lugareños de ese sitio patrimonial.

El municipio pinareño de Viñales resulto Vanguardia Nacional de los CDR, galardón que avalan el cumplimento de objetivos como la vigilancia revolucionaria, las donaciones voluntarias de sangre y los destacamentos mirando el mar.

En la cita se despedirá a la delegación de la provincia a la magna cita cederista, entre el 26 y el 28 de este mes.

