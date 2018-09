Festejos por aniversario del sindicato de industrias

Las actividades centrales por el V Aniversario del Sindicato Nacional de Industrias, se efectuarán en las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, así como simultáneamente, en los colectivos del sector en el país, los días 7 y 8 de octubre.

Emilio Pérez Estrada, del secretariado de la organización obrera, informó que el programa por la efeméride será dedicado al Aniversario 51 de la caída en combate del Guerrillero Heroico, Ernesto Che Guevara quien fue Ministro de Industrias en los primeros años de la Revolución.

En las actividades por el V Aniversario del Sindicato Nacional del ramo, participarán fundadores, trabajadores y representantes de colectivos laborales destacados, así como antiguos representantes obreros.

Los festejos serán el marco propicio para dar a conocer la convocatoria a la II Conferencia de la organización.

