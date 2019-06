Festeja Cuba el Día Internacional de la Infancia

Ni bloqueo imperial ni mil leyes como la Helms-Burton podrán borrar la sonrisa de nuestros niños y niñas , afirmó Rosa María Ramírez, presidenta de la Organización de Pioneros José Martí, a propósito de la celebración hoy del Día Internacional de la Infancia.

Colectivos e instalaciones pioneriles acogerán la fiesta, en un país que a sus pequeños consagra, no un día, sino cada segundo para que vivan a plenitud esa edad dorada.

En 1954, la Asamblea General de la ONU acordó la celebración anual de un Día Internacional de la Infancia, del entendimiento y hermandad entre todos los niños del mundo, en la fecha que cada país decidiera, y Cuba, al igual que otras naciones, escogió el primero de junio.

De amor y fe en un mundo mejor será el mensaje que desde esta Cuba libre y soberana enviarán niños y adolescentes a todos los confines del planeta.

En una fecha como esta, Cuba tiene el raro privilegio de poder proponerse mejorar cada vez más la calidad del disfrute de los derechos de sus niñas, niños y adolescentes, conquistados por la Revolución.

Nada ni nadie nos harán retroceder un ápice en lo alcanzado ni podrá arrebatarle a nuestros niños y niñas la alegría y malograr ese futuro que son y les pertenece, para el cual trabajamos con ahínco.

Sede mayor del convite este sábado será el Parque Metropolitano de La Habana, que desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde acogerá el Festival Vocacional de Ciencia y Tecnología, una oportunidad para aprender, incluso jugando, y sobre todo, para disfrutar aprendiendo.

La cita será una gran fiesta de saberes, donde el público podrá participar, interactuar, entender el porqué de muchos fenómenos de la Naturaleza y la vida cotidiana.

