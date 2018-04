Feria del turismo de reuniones se celebrará en Cuba

La Habana, Cuba. – El próximo mes de septiembre se efectuará por tercera ocasión en Cuba la Feria MITM Américas, evento más influyente del turismo MICE o de reuniones, en la que presentarán interesantes novedades.

La cita sesionará en el Hotel Meliá Cohíba, en La Habana y está patrocinada por el Ministerio de Turismo, la agencia especializada de turismo Ecotur y la sede del encuentro, según un comunicado de los organizadores difundido este jueves.

De acuerdo con fuentes especializadas, el MICE es el acrónimo en inglés para el turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones.

Las dos ediciones realizadas anteriormente en Cuba: Varadero y La Habana, contribuyeron notablemente a la incursión y desarrollo de nuestro país en la esfera turística, coincidieron expertos que manifestaron que el avance y desarrollo del sector hace de la Isla un destino único para el turismo de reuniones.

