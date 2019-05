Felices desfilaron en nuestra Cuba libre

Marcel no durmió este Primero de Mayo, tiene 4 años y fue su primera vez en el desfile por el Día Internacional de los Trabajadores.

En los hombros de su padre, Anselmo Reyes, el niño sostuvo un cartel que dice: Feliz de vivir en mi Cuba libre.

También, como fiel relevo de nuestra Revolución, la pequeña Angeline Herrera, de 8 años, desfiló en la capitalina Plaza de la Revolución José Martí, vestida de enfermera, orgullosa de la profesión que desempeña su mamá, Mariseli Garcés.

En esta jornada de júbilo, amigos de Venezuela condenaron el reciente intento de golpe de Estado a su país por parte de la derecha, al tiempo que una delegación del Partido Socialista de Chile saludó el día mundial de los trabajadores, por vez primera en La Habana.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.