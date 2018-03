Federadas avileñas en pre-congreso

La Federación de Mujeres Cubanas en Ciego de Ávila comenzó las asambleas previas a su X congreso con el análisis del documento denominado Una reflexión profunda y necesaria.

Mejorar el funcionamiento en las organizaciones de base, reforzar los valores humanos y prevenir indisciplinas y otros hechos repudiados en los barrios son objetivos de esos intercambios, señaló Odelsis Balcácer, secretaria general de la FMC en el territorio.

La organización femenina en Ciego de Ávila participa en una veintena de proyectos en las comunidades que ayudan a mejorar el entorno y a educar a niños y jóvenes con dificultades en el comportamiento social.

En vísperas de su X congreso, las federadas avileñas captan jóvenes a su organización y mantienen los programas de adiestramiento en las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, iniciativa que eleva su protagonismo.

