Favorable acogida en Holguín a Internet desde los móviles

Holguín, Cuba. – El servicio de conexión a Internet por datos móviles, recientemente brindado por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) ha generado opiniones favorables por su efectividad en Holguín.

Esa prestación fue muy esperada por los usuarios de la telefonía móvil, debido a los beneficios que les produciría y luego de haber comenzado su comercialización, se incluye entre los principales temas de la opinión pública de la Isla.

Son muchos los clientes favorecidos con la nueva modalidad de acceso a la Red de Redes y los que no tienen un contrato de Nauta Hogar, se sienten complacidos al no tener que salir de casa para conversar con seres queridos en sitios de conexión como Salas de Navegación o Wifi.

Vecinos holguineros manifiestan agrado con esa novedad y consideran que el servicio a través de la red móvil de tercera generación (3G) es cómodo y más veloz que el Nauta Hogar.

