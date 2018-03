Extreman medidas para prevenir incendios forestales

Santiago de Cuba, Cuba.- Durante el período crítico de ocurrencia de incendios forestales de este año, se aprecia una disminución de esos hechos en la provincia de Santiago de Cuba, informaron autoridades del Cuerpo de Guardabosques del Ministerio del Interior.

Debido al cambio climático se incrementan las acciones y preparación hasta junio para evitarlos, porque son la primera causa de degradación de los suelos, daños al bosque, recursos hídricos, la flora y la fauna.

Roberto Leiva, jefe del Cuerpo de Guardabosques del Ministerio del Interior en Santiago de Cuba, dijo que están organizadas las brigadas de prevención, extinción y voluntarias de las entidades de la Agricultura con los recursos necesarios.

Aunque exista una reducción no se puede bajar el nivel de prevención y hay que proseguir la educación ambiental y el patrullaje terrestre para detectar cualquier foco de incendio.

