Exhortan a mantener precaución en la vía

La Habana, Cuba. – Mantener técnicamente aptos los vehículos, no exceder la capacidad de pasajeros en los de transportación masiva y conservar la velocidad en 60 kilómetros por hora, son requisitos de cumplimiento para los conductores, en particular en estos días finales del año.

El agente de Tránsito Pedro Díaz insiste en extremar la prevención en la vía en estos días festivos, pues el uso de audífonos, teléfonos celulares, pantallas con audiovisuales, o música alta, son distracciones frecuentemente posibilitan la ocurrencia de accidentes.

Mencionó otras causas como no respetar el derecho de vía, el exceso de velocidad, los defectos técnicos y la conducción bajo los efectos del alcohol.

Muchas multas, suspensión temporal y definitiva de licencias de conducción, y decomiso de vehículos se han producido, pero de nada vale la aplicación de esas medidas si no tomamos conciencia y precaución al manejar, sobre todo en estos días festivos.

