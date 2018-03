Exhortan al uso eficiente y productivo del agua

La Habana, Cuba. – En la actualidad cuando los medios de comunicación masiva hablan más del llamado Día Cero en urbes como Ciudad de México, así como del Cabo, urge potenciar en Cuba el uso racional del esencial líquido como elemento indispensable del desarrollo sostenible, a propósito de conmemorarse hoy del Día Mundial del Agua.

Diversos estudios afirman que en Cuba se pierde el 20 por ciento del agua suministrada en las redes intradomiciliarias, lo que equivale al despilfarro de 300 millones de metros cúbicos anuales.

Este año uno de los retos en el Día Mundial del Agua es abogar por el equilibrio de su ciclo a través de la plantación de nuevos bosques y la restauración de los humedales.

Sin dudas, el llamado “oro azul” propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, por ello el llamado constante en Cuba al ahorro no puede ser solo una máxima, sino un hecho en la vida cotidiana.

