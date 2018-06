Examinan actividades para el verano en Granma, Holguín y Las Tunas

La programación de verano de las provincias de Granma, Holguín y Las Tunas fue examinada este viernes en la ciudad de Las Tunas, por Víctor Gaute López, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Vicepresidentes del Consejo de la Administración de esos territorios explicaron en detalle lo que acontecerá en el período estival mediante la integración de esfuerzos de todos los organismos para lograr un esparcimiento de forma sana.

El plan veraniego de las tres provincias coincide en destacar en julio y agosto los hechos vinculados con las luchas independentistas, que cumplirán 150 años este 2018.

La tierra del Mayor General Calixto García aprovechará sus posibilidades en playas y piscinas para potenciar el verano, y tendrá como atractivo especial que en julio se efectuará el tradicional Festival de Cine Pobre de Gibara.

