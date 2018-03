Evocan nacimiento de Salas de Televisión

Granma, Cuba.- En su aniversario 16 se evoca la inauguración por Fidel, del programa de Salas de Televisión que tuvo como escenario a la ubicada en El Puntico, en el costero municipio de Campechuela.

Ese programa beneficia a miles de personas de lugares donde no tenían electricidad por ninguna vía, y que hoy cuentan con ese servicio, al Gobierno cubano impulsar esas inversiones que tienen como fuente energética la luz solar.

Luego de la apertura de las Salas de Televisión, fueron acondicionadas con tableros de ajedrez para la enseñanza y práctica de esa disciplina, y medios rústicos con los que fisioterapeutas rehabilitan a personas con diversas dolencias.

Hace 16 años también desde Granma, el invicto Comandante en Jefe inauguró el programa de Cursos de Superación Integral para Jóvenes, la enseñanza de la computación en las escuelas primarias y las Academias de Artes Plásticas.

