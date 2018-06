Evalúan en Matanzas soluciones para planteamientos del pueblo

Matanzas, Cuba. – Con cerca del 85 por ciento de las quejas de la población resueltas, la provincia de Matanzas se ubica entre los territorios del país con mayor diligencia en la búsqueda de soluciones.

En el plan de la economía se incluyen los recursos para dar respuesta a diversas problemáticas que propiciaron desde diciembre último al presente la eliminación de unas 2 mil afectaciones por diferentes vías.

Marieta Poey Zamora, vicepresidenta de Administración en la Asamblea del Poder Popular en Matanzas, afirmó que mantienen un sistema de control y seguimiento a los reclamos de la población para resolver y encauzar disímiles acciones.

Las quejas más reiteradas se refieren a servicios de salud, viales, alumbrado público, bajo voltaje, salideros, precios del agro, saneamiento ambiental, calidad de las ofertas de comercio, gastronomía, farmacias y ópticas.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.