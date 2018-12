Etecsa en Villa Clara avanza hacia la informatización

El inicio de la comercialización del acceso a INTERNET a través de los datos móviles en la red 3G destaca al cierre del año como el principal resultado de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) en Villa Clara.

Autoridades de la entidad en esa provincia precisaron que entre las acciones del actual período figuran las labores de mantenimiento y mejoras en las redes móviles, también como consecuencia del incendio ocurrido en una central telefónica en junio pasado.

A pesar de las inquietudes con los precios, el trabajo de la empresa en esa central zona mostró avances con la apertura de 27 nuevas zonas WiFi, la instalación de 900 cuentas Nauta hogar y 1400 líneas fijas.

Roberto Pérez Morales, jefe del departamento de desarrollo de operaciones en la red, apuntó como misión principal de ETECSA el contribuir al avance de la informatización en la sociedad.

