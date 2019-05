ETECSA lanza aplicación para conectarse de forma segura

Desde este miércoles se encuentra disponible en el sitio web de ETECSA, la versión beta de la nueva aplicación nauta para dispositivos móviles con sistema operativo android.

La versión está diseñada para brindar seguridad al acceder a cuentas nauta en los sitios públicos Wi-Fi, además de notificar al usuario cuando no se esté conectado directamente a un punto de acceso de la empresa y facilita una conexión directa con el sitio de autenticación del servicio.

La aplicación permite acceder al portal de usuario desde la propia red y también por los datos móviles, sin necesidad de teclear la dirección URL en el navegador.

Se exhorta a los usuarios a descargar gratis la versión disponible de la nueva aplicación para enriquecerla con sus opiniones, que pueden hacer llegar a través del 118, servicio de Información Comercial, o por el correo electrónico de la entidad.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.