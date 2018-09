Estimulan a campesinos de Granma

La Medalla Romárico Cordero y la Distinción Antero Regalado, les fue conferida a destacados campesinos individuales y miembros de cooperativas agropecuarias y de créditos y servicios de la provincia de Granma.

También se estimularon a directivos de la organización campesina, así como a los anapistas Maritza Martínez de la Cooperativa Agropecuaria Luis Ramírez López de Guisa, Félix Cabrera, funcionario de la ANAP y Edelio Milanés, Presidente de la entidad campesina Israel Oliva de Cauto Cristo.

Esos anapistas merecieron la Medalla Romárico Cordero, en tanto que las Distinción Antero Regalado, las recibieron entre otros campesinos, Humberto Labrada, Efraín Labrada, Nivardo, Reyes, Diusel Rodríguez y José Liens.

Federico Hernández, primer secretario del Partido en Granma, felicitó a los anapistas condecorados, y los exhortó a producir más alimentos, ser eficientes y concretar su objeto social.

