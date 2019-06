Este domingo cierre total de la avenida malecón

La Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana informa a la población y en particular a los conductores de vehículos, que con motivo del desmonte de una de las Grúas Torres que brinda servicios en la construcción del Hotel Prado y Malecón, resulta necesario aplicar medidas organizativas que permitan garantizar la ejecución de los trabajos y evitar la ocurrencia de accidentes de tránsito.

En este sentido, mañana domingo 9 de junio, a partir de las 6 de la mañana y hasta la 1 de la tarde se aplicará el cierre total de la avenida Malecón, desde Peña Pobre hasta Marina.

Se recomienda a los conductores de vehículos como vías alternativas las calles San Lázaro, Prado y Avenida del Puerto.

La Comisión Provincial de Seguridad Vial ofrece disculpas por las molestias que estas medidas puedan ocasionar y exhorta a los usuarios de la vía a cumplir las disposiciones establecidas.

