Estados Unidos trasladó a Guyana trámites de visa para inmigrantes cubanos

La Habana, Cuba.- Seis meses después de haber paralizado los trámites consulares en su Embajada en La Habana, el gobierno de Estados Unidos anunció que trasladará la atención de Colombia a Guyana, a los cubanos que deseen obtener visas de inmigrantes.

El gobierno norteamericano informó que desde el 1 de abril comenzarán a transferir las solicitudes actuales de las entrevistas, y a programarlas para la Embajada estadounidense en Georgetown, capital de Guyana, y que las primeras se realizarán en junio.

La tramitación de las visas de inmigrantes en Bogotá se convirtió en una solución inoperante y altamente costosa para los miles de ciudadanos cubanos.

El funcionamiento del consulado colombiano en La Habana, donde solo se atendían unas pocas decenas de personas, se vio trastocado al recibir una carga extra de solicitudes de visas para viajar a Bogotá e ir a la Embajada de Estados Unidos.

