Establecen normas para nuevo servicio de ferrocarriles

La Habana, Cuba. – Con el objetivo de mantener un cuidado óptimo de los nuevos coches adquiridos por Cuba, la Unión de Ferrocarriles aclaró que durante el viaje se prohíbe la música con medios individuales que moleste a los pasajeros, así como no se admite arrojar desechos en el tren ni en andenes o estaciones.

Agregan los directivos que no se permite consumir bebidas alcohólicas, tampoco se admitirá personas en estado de embriaguez sobre los coches, ni fumar; asimismo queda prohibido usar objetos punzantes, armas blancas, sustancias químicas e inflamables y llevar animales vivos en el tren.

En breve se dispondrá de una aplicación móvil (MovilWeb) con información sobre paradas, itinerarios, precios y otros datos para el viajero que no necesita conexión de datos móviles.

Más adelante se podrá consultar en tiempo real la posición exacta del tren, para lo cual, sí habrá que habilitar el servicio de datos móviles.

