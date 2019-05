Esperan temporada ciclónica normal en el Atlántico

La Habana, Cuba. – La temporada ciclónica de 2019 en el Atlántico, que comenzará el 1 de junio y concluirá el 30 de noviembre, estará en un rango normal, según el pronóstico de especialistas del Instituto de Meteorología dado a conocer en el ámbito del Ejercicio Popular Meteoro, que se celebra hasta este domingo en todo el territorio nacional.

Durante una conferencia en el Estado Mayor nacional de la Defensa Civil, Miriam Teresita Llanes, jefa del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, señaló que al margen de la probable cantidad de organismos ciclónicos tropicales para la cuenca atlántica, lo más importante es estar preparados para eliminar y disminuir vulnerabilidades y proteger la vida y los bienes de la economía popular y personal.

El pronóstico del Instituto de Meteorología, uno de los pocos centros del mundo que emite adelantos de este tipo, se basa en los fenómenos atmosféricos y oceánicos que influyen en el comportamiento de ese período y ofrecen un estimado aproximado de la cantidad de sistemas tropicales que pueden surgir en la temporada, explicaron especialistas de la institución.

El Ejercicio Popular Meteoro es el principal del país desde 1986, con el objetivo de elevar también la preparación de las instituciones y la población ante ciclones tropicales y otras situaciones de desastres, fenómenos de origen natural, tecnológicos y sanitarios, siempre antes del inicio de la temporada ciclónica.

La temporada ciclónica de 2018 estuvo marcada por las tormentas subtropicales Alberto y Michael, así como por lluvias intensas en las regiones occidental y central de Cuba, y mostró un comportamiento activo debido a que la formación de ciclones tropicales estuvo por encima del promedio, de acuerdo con estadísticas oficiales.

El 53.3 % de sus tormentas estuvieron relacionados con ondas tropicales, cifra por debajo del indicador medio de la cuenca atlántica, y siete de ellas alcanzaron la categoría de subtropicales, un récord en los registros desde 1969, cuando hubo cinco.

