Esfuerzo cederista en Ciego de Ávila

Con la tradicional caldosa y otras iniciativas, el pueblo del territorio de Ciego de Ávila esperará el aniversario 58 de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución.

Como parte de los festejos por la efeméride, hoy sábado un grupo de cederistas participará en la carrera popular y este domingo habrá una jornada de higienización, destacó Somalia Manzano Hernández, coordinadora provincial de los CDR.

Los avileños llegan a la fecha con logros en donaciones voluntarias de sangre, recogida de materia prima, aporte a la defensa de la Patria y enfrentamiento al delito, entre otras actividades que fortalecen la unidad del barrio.

En las fiestas por el 28 de septiembre, el pueblo de la provincia de Ciego de Ávila ratificará su compromiso de avanzar en tareas priorizadas ante los nuevos retos de la Revolución.

