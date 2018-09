Entregan los CDR bandera de Vanguardia Nacional

Por: Herminio Reinaldo Reyes

Por estos días 27 municipios del país reciben la Condición de Vanguardia Nacional de los CDR, en saludo al Aniversario 58 de su fundación.

Carlos Rafael Miranda, Coordinador Nacional de esa organización, afirmó que en cada uno de los actos se destaca el aporte de las donaciones voluntarias de sangre, la vigilancia, las entregas de la Distinción 28 de septiembre y el Premio del Barrio.

Reconoció que esa fuerza se mantiene viva, revitalizada, con nuevas energías y tareas, pero vigilante para enfrentar todo lo que pueda atentar contra la soberanía y libertad de los cubanos.

Carlos Rafael Miranda, abanderó en Las Tunas la comitiva que, integrada por 31 delegados y cinco invitados, representará a la oriental provincia en el Noveno Congreso de los CDR, que sesionará entre los días 26 y 28 del presente mes en La Habana.

