En Cuba brigada internacional de solidaridad

Caimito, Artemisa.- La edición número 35 de la brigada de solidaridad Cruz del Sur, de Australia y Nueva Zelanda, comenzó este viernes un programa de actividades en Cuba dirigido al intercambio con el pueblo y la participación en actividades productivas.

Al dar la bienvenida al grupo en el Campamento Internacional Julio Antonio Mella, ubicado en la provincia de Artemisa, el vicepresidente primero del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Elio Gámez, agradeció a los brigadistas su apoyo a la Mayor Isla de las Antillas.

Siempre agradeceremos el apoyo del movimiento internacional de solidaridad, que se mantiene activo y acoge a miles de personas que anhelan un mundo mejor y acompaña a la Revolución cubana, dijo.

El programa de la brigada Cruz del Sur se extenderá hasta el 16 de enero e incluye labores agrícolas, recorridos por lugares de interés histórico y conferencias sobre la actualización del modelo económico cubano y otros temas.

