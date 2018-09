Empresas cienfuegueras reciben a graduados

Varias entidades de la construcción en Cienfuegos recibieron a un grupo de egresados universitarios de las ingenierías mecánica, eléctrica, civil, automática e hidráulica, así como arquitectos y economistas.

A la bienvenida asistieron representantes administrativos y sindicales, quienes contribuirán a la atención y seguimiento de los incorporados para que adquieran conocimientos y habilidades en la vida laboral durante el servicio social.

Ramón Lobaina, divulgador institucional, informó que para ello se implementa el plan de entrenamiento y la asignación de tutores en las secciones de base, a fin de lograr el aprovechamiento óptimo de la fuerza calificada.

Arístides Montero, presidente de la Junta Provincial de la Unión de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción, habló sobre las funciones de la organización con apoyo de cinco sociedades.

