Empresa mixta para la distribución del Ron Santiago

La Habana, Cuba. – Una nueva empresa mixta, entre una subsidiaria de la firma británica Diageo y la corporación Cuba Ron S.A. se constituyó hoy, la cual tendrá derechos exclusivos de distribución global del Santiago de Cuba.

La empresa conjunta con Corporación Cuba Ron está en consonancia con la estrategia de invertir detrás de oportunidades de crecimiento en marcas premium y superiores.

Juan González Escalona, presidente de la Corporación Cuba Ron, expresó que espera con interés trabajar con los socios para construir el éxito de este ron premium fuera de Cuba, el cual es una expresión de su gente y parte de la tradición y cultura cubanas.

Santiago de Cuba es el segundo ron cubano premium más grande, cuenta con 4 variantes principales Blanco, Añejo, 11 años y 12 años, y es conocido por su alta calidad y procedencia en la región de destilación del oriente de La Isla.

