Eligen en La Habana delegado directo a congreso cederista

El joven Lázaro Michel González Valido fue seleccionado este jueves como delegado directo de La Habana al IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución, CDR.

González, quien es el Jefe del Destacamento Juvenil IX Congreso de los CDR en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón, recibió la credencial de la cita de la mayor organización de masas del país de manos del Coordinador Nacional Carlos Rafael Miranda

En el acto celebrado este jueves en la Zona 70 del Consejo Popular Jacomino, en San Miguel del Padrón, la población del lugar patentizó el respaldo incondicional a la Revolución y ser consecuente con el legado de Fidel.

Unos 18 delegados por vía directa asistirán al IX Congreso de los CDR, previsto para los días 26, 27 y 28 de septiembre del presente año, en el Palacio de Convenciones de La Habana.

