Elevan orientación a familias avileñas

Mujeres y jóvenes de la provincia de Ciego de Ávila se benefician con la labor de las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia que mantienen diferentes cursos para mejorar la educación.

Con el apoyo de especialistas de la salud y otras ramas, esos centros instruyen sobre la prevención de enfermedades, lucha antivectorial, relaciones de pareja, igualdad y no violencia, entre otros contenidos que elevan la preparación.

Instaladas en las sedes municipales de la Federación de Mujeres Cubanas, esas instituciones organizan cursos de peluquería, barbería, masaje, ortografía, inglés y corte y costura, iniciativas que benefician las familias.

Con más de 20 años de creadas, las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia en Ciego de Ávila cuentan con colaboradores voluntarios que trasmiten experiencias que ayudan a fortalecer valores.

