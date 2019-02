El realce de los habanos y la admiración mundial

Los habanos ratificaron este 2019 su corona de mejores puros Premium del mundo, debido a la calidad de los nuevos productos y a un Festival que atrapa la atención del mundo.

Se trata de una reunión un tanto inusual, el Festival del Habano, que para su edición de este año tuvo muchos más participantes que en versiones anteriores.

Por demás, el destaque actual llevó el sello de los 500 años de La Habana, ciudad que tiene mucho que ver con las tradiciones y la cultura tabacalera insular pues aquí se encuentran las fábricas más sobresalientes, y los torcedores más destacados.

La relación de habanos y Habana por demás exhibe como vínculo que la segunda incluso le otorgó el nombre al producto, los puros, calificados por expertos como los mejores del mundo por la triple condición de suelo, clima y experiencia de los tabaqueros.

