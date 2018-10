El consumidor cuenta

¿Por qué difieren los precios de un mismo producto como bebidas, y aseo en algunas cadenas de tiendas del país? ¿Por qué las rebajas antes del tiempo de caducidad no siempre se realizan? Son inquietudes compartidas por la población para reflexionar sobre la importancia de conocer nuestros derechos.

La resolución 54 del Ministerio de Comercio Interior establece las normas sobre la protección al consumidor en un contexto actual que precisa de su exigencia y denuncia constante de ilegalidades.

Es fundamental una mayor fiscalización para controlar el cumplimiento de las disposiciones, y que cada cliente conozca que tiene derecho a productos y servicios con la calidad, cantidad y precio establecidos.

Ante cualquier queja, usted puede escribir al correo electrónico: consumidor@aguiar.mincin.cu, o llamar al teléfono 78683549.

