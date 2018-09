El consumidor cuenta

De necesaria y casi completa denominan muchos clientes el software informativo Dónde Hay, que, aunque no siempre de manera actualizada, permite información de los productos existentes en la red minorista del grupo empresarial CIMEX.

Desde su puesta en marcha hace 4 meses, esa aplicación gratuita para celulares con sistema android ha tenido altos y bajos en cuanto a ubicación y precio de los productos, percance que irá arreglándose tras un proceso constante de desarrollo y perfeccionamiento.

Una de sus funcionalidades es que mediante el escaneado del código de barra se puede verificar el precio de cada artículo y ubicaciones disponibles, tanto en piso de venta como en almacén.

Resta esperar que Dónde Hay posibilite una mayor correspondencia entre la información reportada y la real, un derecho reflejado en la resolución del Ministerio de Comercio Interior, referida a la protección al consumidor.

