Economistas artemiseños hacia el Congreso

Con una conferencia sobre el pensamiento económico de Ernesto Guevara de la Serna, inició en la provincia de Artemisa el proceso asambleario del VIII Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, ANEC.

Durante las celebraciones por el Aniversario 39 de la organización, se convocó a un análisis profundo de la situación actual de la economía cubana, que tendrá por escenario las 201 asociaciones del territorio.

Con la participación de los más de 2 mil economistas en Artemisa, el proceso previo al Congreso de la ANEC pretende fortalecer las secciones de base y se realizarán 25 reuniones pilotos en los municipios de mayor membresía como San Cristóbal y la ciudad capital.

Hasta el 30 de junio se propiciará el debate sobre el aporte de los economistas artemiseños a la actualización del modelo económico cubano.

