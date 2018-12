Arriba a dos décadas de vida proyecto Para Una Sonrisa

El Proyecto Para una sonrisa, creado con el objetivo de traer alegrías y esperanzas a niños ingresados en el hospital pediátrico José Luis Miranda de Villa Clara, arriba hoy a sus 20 años de fundado.

La jornada de festividad por la fecha ha contado con la actuación de artistas, magos y payasos en ese centro asistencial, en sus empeños por elevar el estado de ánimo de pacientes y familiares.

El vigésimo cumpleaños del Programa para una sonrisa en Villa Clara, fue celebrado este lunes, con una gala cultural para reconocer a entidades y personalidades que han acompañado al proyecto durante sus dos décadas de vida.

Integran el colectivo del Proyecto sicólogos, docentes, una promotora cultural y otros especialistas, con una atención permanente a niños con largas estadías, que reciben donaciones de juguetes y otros artículos, que elevan su calidad de vida.

