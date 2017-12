Domingo electoral en Cuba, genuina expresión de democracia

La Habana, Cuba. – Con tranquilidad, total transparencia, y el entusiasmo que caracteriza al pueblo cubano, transcurrió este domingo en Cuba la segunda vuelta de las elecciones de delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular.

En mil 100 circunscripciones de 153 municipios de la Isla, los cubanos volvieron a las urnas desde horas tempranas del día, a protagonizar una nueva jornada de genuina democracia.

Los 3 mil 222 colegios electorales que fueron a segunda vuelta, garantizaron todas las condiciones necesarias para el éxito de los comicios.

Al igual que el domingo 26 de noviembre, cuando se celebró la primera vuelta de las elecciones, este 3 de diciembre contó con el arduo trabajo de las autoridades electorales, quienes actuaron con ética, apego a la verdad, y en cumplimiento de lo estipulado en la Ley.

