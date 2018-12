Diputados debaten sobre cambios en Proyecto de Constitución

Los parlamentarios cubanos, reunidos en grupos de trabajo en el Palacio de Convenciones de La Habana, debaten hoy sobre las modificaciones en el Proyecto de Constitución, resultante del proceso de consulta popular que vivió todo el país entre agosto y noviembre.

Luego de que los diputados estudiaron de forma individual el nuevo documento, podrán también aclarar dudas acerca de la propuesta de Carta Magna, que sintetiza la voluntad popular.

De acuerdo con la página de la Asamblea Nacional en la red social Facebook, este miércoles tomaron posesión ocho nuevos parlamentarios, quienes se incorporan al legislativo para cubrir vacantes.

Les doy la bienvenida a nuestro Parlamento, estoy seguro que serán fieles cumplidores del juramento que acaban de firmar, expresó el Presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, al entregarles el sello que los acredita como diputados.

