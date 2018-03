Digitalizan documentos en Archivo Histórico en Las Tunas

Las Tunas, Cuba.- Más de un millón de documentos históricos de los fondos y colecciones del Archivo Histórico de la provincia de Las Tunas están informatizados y digitalizados.

Yerenia Áreas, subdirectora del centro, explicó que la informatización consiste en digitalizar la fecha, condiciones de conservación, autores, niveles de acceso y reproducción, y la digitalización es una imagen escaneada del documento que se adhiere a la descripción archivística del mismo.

El Archivo Histórico Provincial comenzó la parte digital con el apoyo de otras empresas y el trabajo de informáticos, y se evidencian resultados en fondos y colecciones de las etapas de la colonia, neocolonia y Revolución.

Gisela Olano, directora del Archivo, expresó el cumplimiento de las normas de seguridad en la manipulación y conservación de los documentos, y los identificados con marcas de agua, resolución, calidad y nitidez de las imágenes.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.