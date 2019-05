Día de homenaje y agradecimiento a Fidel

Habana, Cuba.- En el Acto Central por el Aniversario 60 de la firma de la Ley de Reforma Agraria en Granma, el 2do Secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura recordó que ¨Gracias a la prédica y acción de Fidel se adquirió conciencia de la importancia de hacer realidad el derecho a la tierra.

Expresó que ese derecho era un viejo y justo anhelo de los campesinos ganado con creces desde las luchas por la independencia e invariablemente traicionado por quienes se apoderaron de la República con el apoyo del naciente imperio yanqui.

Machado Ventura perpetuó que ¨con Fidel aprendimos que la Reforma Agraria constituía un acto de justicia y un paso imprescindible en el camino de la edificación de una sociedad justa, equitativa, libre y unida

Rememoró la alegría con que Fidel entregó los títulos de propiedad a los primeros campesinos que serían beneficiados por la Ley de Reforma Agraria.

